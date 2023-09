Partiste, de Paulo Henrique Alcântara, volta com elenco negro

Os últimos dias foram especiais para o dramaturgo baiano Paulo Henrique Alcântara, de 57 anos. Na semana passada, ele recebeu a notícia que o texto da peça Maldita Seja, de sua autoria, foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro. A montagem comemora ainda outras três indicações: revelação (Veridiana Andrade, pela atuação); atriz (Viviane Laerte) e espetáculo adulto. Paulo Henrique festeja também a volta de outra peça de sua autoria aos palcos de Salvador: Partiste - que venceu o Braskem de texto em 2010 - fica no Teatro Martim Gonçalves desta quinta-feira (21) até domingo (24).

Partiste, que foi exibida pela primeira vez em 2010 com direção do próprio autor, conta a história de uma família que vive no interior da Bahia nos anos 1970 e passa por uma reviravolta quando o homem responsável pelo sustento da família, que é um caminhoneiro, morre. "Quando o luto se instala, os filhos percebem que também precisam partir, como fez o irmão mais velho deles, de quem a mão não tem notícias há muito tempo", diz Paulo Henrique.