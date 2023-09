Passageiras tentam pagar motorista de app com vale-alimentação; assista

Uma situação bastante polêmica viralizou nas redes sociais. Duas mulheres pediram uma corrida por aplicativo e, no final, resolveram pagar com o cartão de vale-alimentação.



O vídeo foi gravado pelo próprio motorista, que alegou ter sido vítima das passageiras. Segundo ele, as moças alegaram que não tinham outra forma de fazer o pagamento da corrida, só com o cartão alimentação.



O condutor, bastante calmo, explicou que as mulheres não poderiam pagar daquela forma porque a maquininha não aceitava aquele cartão, mas elas, que estavam acompanhadas por uma criança, insistiram afirmando que já pagaram outras corridas com o cartão.