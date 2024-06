MÚSICA

Paul McCartney anuncia shows em SP e Florianópolis: pacote VIP pode custar mais de R$ 7 mil

A vinda do ex-Beatles foi anunciada pela produtora Bonus Track, que também é responsável pelos festivais MITA e Uma Doce Maravilha. De acordo com a postagem, feita nas redes sociais, a pré-venda dos ingressos começa na terça-feira, 25, mas é apenas para os membros do fã clube do artista.