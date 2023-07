Paulinho da Viola: Cantor tem sangramento digestivo e passa por cirurgia

Paulinho da Viola. Crédito: Marco Froner/divulgação

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, foi submetido a uma cirurgia um hospital do Rio de Janeiro após sofrer uma queda de pressão em decorrência de um sangramento digestivo.



O artista teve de ser internado na madrugada desta segunda-feira (31), após passar mal antes de se apresentar na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, no dia anterior.

De acordo com a assessoria do cantor, em resposta ao Gshow, ele entrou em cirurgia após dar entrada na unidade de saúde, e a causa do problema será investigada.