Pe Lu e Nah Cardoso anunciam separação um dia após retorno da Restart

Um dia após o anúncio do retorno da Restart, Pe Lu e Nah Cardoso comunicaram o término do seu relacionamento de seis anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da influenciadora.



Os dois se casaram no ano passado, em Las Vegas. No Instagram, Nah explicou que esperou para divulgar a separação nesta quarta-feira, 2, justamente por causa do anúncio do retorno da banda.



"Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos. A decisão foi tomada recentemente", iniciou.