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Peça propõe reflexão sobre o esgotamento do dia a dia

Solo Peste, de Carol Mota, estreia nesta sexta (5) no Teatro Sesi Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:00

A atriz Carol Mota interpreta uma mulher isolada em seu apartamento
A atriz Carol Mota interpreta uma mulher isolada em seu apartamento Crédito: divulgação

O espetáculo solo Peste estrelado pela atriz Carol Mota e dirigido por Rafael Fontes, estreia nesta sexta (5), no Teatro Sesi Rio Vermelho, propondo uma reflexão sobre o cansaço, a solidão e as contradições inerentes à vida contemporânea.

A peça mergulha de forma profunda no cotidiano de uma mulher isolada em seu apartamento, atravessada por pressões invisíveis de produtividade e pela lógica da positividade constante. Em cena, uma tarefa aparentemente banal, como matar uma barata, se transforma em gatilho para um percurso emocional, que revela o desgaste psíquico de uma existência marcada por cobranças e frustrações.

A dramaturgia se estrutura em seis momentos distintos, abrindo um diálogo com reflexões do filósofo Byung-Chul Han, especialmente a partir de sua obra A Sociedade do Cansaço, além de referências estéticas e poéticas como A Metamorfose, de Franz Kafka, e Não Tenho Boca e Preciso Gritar, de Harlan Ellison.

O cerne do espetáculo é o impacto dos discursos contemporâneos, que incentivam a produtividade constante e associam o esgotamento a uma questão social. A narrativa também toca na urgência do cuidado com a saúde mental. Uma preocupação pública.

SERVIÇO - Espetáculo A Peste | 5, 6, 12, às 19h, e 13 de junho, às 16h. no Teatro Sesi Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30 e R$ 15, à venda no Sympla.

Tags:

Teatro

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