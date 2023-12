Peça Tom na Fazenda volta a Salvador; assinantes têm 40% de desconto

O ator Armando Babaioff em Tom na Fazenda. Crédito: Vitor Pollak

Sucesso por onde passa, sendo visto por cerca de 68 mil pessoas em 365 apresentações ao longo de seis anos, o espetáculo Tom na Fazenda retorna a Salvador neste fim de semana para apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio. Inicialmente, as sessões seriam apenas no sábado (20h) e domingo (19h), mas, diante da procura, uma apresentação extra foi aberta na segunda (4), às 20h.



A história mostra a chegada de um homem à fazenda da família do companheiro morto, onde acontecerá seu funeral. Mas, eles não sabiam da orientação sexual do rapaz. Ingressos custam R$ 160 / R$ 80, com desconto de 40% para assinantes do Clube CORREIO.

Ainda nos palcos

Velho conhecido do público soteropolitano, o cantor Ricky Vallen faz show com repertório de clássicos da MPB e sucessos internacionais. Sexta (1), 20h, na Casa do Comércio. Ingressos: R$ 150 / R$ 75, com 40% de desconto para assinantes do Clube CORREIO.