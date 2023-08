Pela primeira vez, Salvador será palco do Festival Dança em Trânsito

Reunindo apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo, a 21ª edição do Festival Dança em Trânsito desembarca pela primeira vez em Salvador nesta sexta (18) e sábado (19), com programação artística no Teatro Sesc-Senac Pelourinho e na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA).



Abrindo a programação de espetáculos, na sexta, a Companhia La Intrusa (Barcelona, Espanha) e a Companhy SIGA (Seul, Coreia do Sul) se apresentam a partir das 18h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. Às 19h, o Grupo Tápias (Rio de Janeiro/RJ e Paris, França) entra em cena com o espetáculo de teatro e dança contemporânea Café Não É Só Uma Xícara, inspirado na obra fotográfica de Sebastião Salgado. Embalado pela música de Johann Sebastian Bach, executada ao piano por Andrea Rebaudengo, o Solo Goldberg Variations, da Virgilio Sieni Dance Company (Florença, Itália), será apresentado às 20h30, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia.