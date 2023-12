PF recupera na Argentina obra literária valiosa furtada de museu no Pará há 15 anos

Um livro valioso que havia sumido entre 2007 e 2008 do Museu Emilio Goeldi, em Belém (PA), foi repatriado na sexta-feira, 22, após ser localizado pela Polícia Federal (PF). Intitulado Reise in Chile und auf dem Amazonstrome, o livro foi recuperado após pedido de cooperação jurídica ao país vizinho para repatriação da peça.



A PF informou que a obra foi rastreada e localizada em 2021 na Argentina e entregue pela Aduana Argentina à Embaixada do Brasil em Buenos Aires.