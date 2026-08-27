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Pianista Marcelo Galter bebe na fonte de Caymmi em seu novo álbum

Artista deixa evidente também a reverência à viola de machete do Recôncavo, ao berimbau e aos tambores afro-baianos

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00

Pianista Marcelo Galter
Pianista Marcelo Galter Crédito: Diego Bresani

O pianista baiano Marcelo Galter lança nesta quinta (27) seu novo trabalho Marcelo Galter Investiga a Beleza Sem Fim de Dorival Caymmi, que, além de chegar à plataformas digitais, sai também em vinil. O disco estabelece uma filiação clara do músico aos métodos e processos criativos do grande patrono da música brasileira, que possuía a genialidade de sintetizar no violão o ritmo e a complexidade de uma agremiação percussiva inteira.

Compartilhando dessa mesma leitura criativa, Galter utiliza o novo trabalho para aprofundar um método criativo que já é a sua marca registrada. A transposição da linguagem de outros instrumentos para o piano é um processo contínuo em sua carreira, uma reconhecida assinatura estética. Neste projeto, ele expande essa pesquisa para reivindicar sua identificação orgânica com o método de Caymmi e a evidente reverência à linguagem de instrumentos como a viola de machete do Recôncavo, o berimbau e os tambores afro-baianos.

“Eu precisei beber nessas linguagens para desenvolver meu jeito de tocar piano. A força da oralidade para mim é a transmissão de conhecimento através do corpo, da voz, da convivência, e não apenas da escrita formal. Este é o mesmo espírito que também guiou Caymmi a trazer as suas próprias vivências na Bahia antiga do samba de roda e dos pregões de rua, para desenvolver o seu estilo próprio de compor, cantar e tocar violão”, afirma o pianista.

E o álbum traz uma novidade: Marcelo Galter utiliza sua própria voz como instrumento em diversas faixas, desalinhando as barreiras entre a música instrumental e a música cantada. Se expressando de corpo inteiro, o artista mergulha na obra de Caymmi com toda liberdade. “É um pretexto para a minha assinatura como pensador, pesquisador e compositor investigar todas as possibilidades criativas que me aproximam da síntese genial que Caymmi fez do cancioneiro baiano”, descreve.

Além das plataformas digitais, disco sai também em vinil
Além das plataformas digitais, disco sai também em vinil Crédito: divulgação

Águas

Em Marcelo Galter Investiga a Beleza Sem Fim de Dorival Caymmi não há apenas um mar, mas diversas águas que batizam o encontro da obra do compositor baiano com Marcelo e seus companheiros de projeto. Essa vivência, que Galter descreve de forma poética como um “piano marítimo”, trouxe Mû Mbana, músico de Guiné-Bissau que, com sua voz e flauta fulani, conduz na música Lagoa do Abaeté uma imersão aos mais profundos mistérios da Bahia.

Os companheiros de Galter desenvolveram o projeto amalgamados pela cumplicidade de uma longa parceria criativa. “Esse é um disco feito por baianos. Não somos turistas interessados em folclore. Somos pessoas nascidas dentro dessa tradição e interessadas em levar adiante essa música - que também é a música de Caymmi - e tudo o que ela representa”, resume.

No disco, a musicalidade do candomblé é ressaltada pela presença de Luizinho do Jêje, que além de sua intuição profunda, utiliza instrumentos sagrados e outros inusitados feitos a partir de panelas, por exemplo. Ldson Galter conduz o contrabaixo se misturando à trama dos tambores e ao mesmo tempo se confunde com o próprio vento. Reinaldo Boaventura, além de trazer os seus mil sons, honra a tradição do samba que herdou das mulheres de sua família, vindas do Recôncavo.

“Marcelo Galter Investiga a Beleza Sem Fim de Dorival Caymmi não é um tributo reverencial e estático. Em vez de apenas emoldurar o passado, Galter abraça a mesma ousadia e a mesma sede de invenção que fizeram de Dorival um eterno visionário. O resultado é um disco sedutor. “Com este disco, quero convidar a um mergulho nas águas da Bahia para constatar o que o próprio título já anuncia: a beleza de Caymmi é, de fato, infinita”, provoca.

Tags:

Música

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