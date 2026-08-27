MÚSICA

Pianista Marcelo Galter bebe na fonte de Caymmi em seu novo álbum

Artista deixa evidente também a reverência à viola de machete do Recôncavo, ao berimbau e aos tambores afro-baianos

Doris Miranda

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00

Pianista Marcelo Galter Crédito: Diego Bresani

O pianista baiano Marcelo Galter lança nesta quinta (27) seu novo trabalho Marcelo Galter Investiga a Beleza Sem Fim de Dorival Caymmi, que, além de chegar à plataformas digitais, sai também em vinil. O disco estabelece uma filiação clara do músico aos métodos e processos criativos do grande patrono da música brasileira, que possuía a genialidade de sintetizar no violão o ritmo e a complexidade de uma agremiação percussiva inteira.

Compartilhando dessa mesma leitura criativa, Galter utiliza o novo trabalho para aprofundar um método criativo que já é a sua marca registrada. A transposição da linguagem de outros instrumentos para o piano é um processo contínuo em sua carreira, uma reconhecida assinatura estética. Neste projeto, ele expande essa pesquisa para reivindicar sua identificação orgânica com o método de Caymmi e a evidente reverência à linguagem de instrumentos como a viola de machete do Recôncavo, o berimbau e os tambores afro-baianos.

“Eu precisei beber nessas linguagens para desenvolver meu jeito de tocar piano. A força da oralidade para mim é a transmissão de conhecimento através do corpo, da voz, da convivência, e não apenas da escrita formal. Este é o mesmo espírito que também guiou Caymmi a trazer as suas próprias vivências na Bahia antiga do samba de roda e dos pregões de rua, para desenvolver o seu estilo próprio de compor, cantar e tocar violão”, afirma o pianista.

E o álbum traz uma novidade: Marcelo Galter utiliza sua própria voz como instrumento em diversas faixas, desalinhando as barreiras entre a música instrumental e a música cantada. Se expressando de corpo inteiro, o artista mergulha na obra de Caymmi com toda liberdade. “É um pretexto para a minha assinatura como pensador, pesquisador e compositor investigar todas as possibilidades criativas que me aproximam da síntese genial que Caymmi fez do cancioneiro baiano”, descreve.

Além das plataformas digitais, disco sai também em vinil Crédito: divulgação

Águas

Em Marcelo Galter Investiga a Beleza Sem Fim de Dorival Caymmi não há apenas um mar, mas diversas águas que batizam o encontro da obra do compositor baiano com Marcelo e seus companheiros de projeto. Essa vivência, que Galter descreve de forma poética como um “piano marítimo”, trouxe Mû Mbana, músico de Guiné-Bissau que, com sua voz e flauta fulani, conduz na música Lagoa do Abaeté uma imersão aos mais profundos mistérios da Bahia.

Os companheiros de Galter desenvolveram o projeto amalgamados pela cumplicidade de uma longa parceria criativa. “Esse é um disco feito por baianos. Não somos turistas interessados em folclore. Somos pessoas nascidas dentro dessa tradição e interessadas em levar adiante essa música - que também é a música de Caymmi - e tudo o que ela representa”, resume.

No disco, a musicalidade do candomblé é ressaltada pela presença de Luizinho do Jêje, que além de sua intuição profunda, utiliza instrumentos sagrados e outros inusitados feitos a partir de panelas, por exemplo. Ldson Galter conduz o contrabaixo se misturando à trama dos tambores e ao mesmo tempo se confunde com o próprio vento. Reinaldo Boaventura, além de trazer os seus mil sons, honra a tradição do samba que herdou das mulheres de sua família, vindas do Recôncavo.