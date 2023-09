Pitty celebra 20 anos de Admirável Chip Novo no Rio Vermelho

Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria). Crédito: Stephanie Hahne/divulgação

No ano de 2003, a axé music ainda fazia sucesso, porém aquela hegemonia do final da década anterior já havia passado. Mas artistas baianos ainda apareciam entre os mais tocados nas rádios do país: Brown estourava com os Tribalistas; Ivete conquistava o Brasil com sua Sorte Grande; Claudia Leitte, no Babado Novo, ganhava projeção nacional e Daniela Mercury, embora longe do seu auge, tinha espaço nas rádios.



Mas uma nova baiana começava a chamar a atenção, especialmente por ter suas origens longe do axé: a "roqueira" Pitty começava a conquistar o público, com o single Máscara (O importante é ser você/ Mesmo que seja estranho, seja você/ Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro), que, mesmo flertando com um gênero pouco popular, o metal, conseguiu até ser incluída na trilha sonora da novela Senhora do Destino.

E, em relação às conterrâneas citadas acima, Pitty tinha outro diferencial, além de ser do rock: compunha sozinha praticamente todas as músicas que cantava. Máscara estava no álbum Admirável Chip Novo, lançado em abril de 2003. Agora, 20 anos depois do lançamento do disco que a projetou nacionalmente, Pitty vem a Salvador para festejar as duas décadas daquele sucesso.

A cantora, hoje aos 45 anos, vai se apresentar neste domingo, às 19h, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, como parte da programação do Festival da Primavera, que começou no dia 9 e segue até 1º de outubro. “Para mim, é a realização de um sonho desde a adolescência literalmente se realizando: ocupar a nossa rua com o rock de graça”, diz a artista.

Todas as canções de Admirável Chip Novo estão garantidas no show. Portanto, o público pode se preparar para ouvir os maiores sucessos do início da carreira da baiana, como Teto de Vidro, Equalize, além da citada Máscara e a faixa que dá título ao disco. E, para os que querem ter uma experiência "raiz", podem ficar tranquilos: Pitty promete usar os arranjos fieis àqueles do álbum de 2023.

por Pitty "Como a gente está tocando em homenagem ao disco original, eu resolvi usar os arranjos mais originais possíveis porque ao longo do tempo, durante esse tempo todo de estrada, os arranjos já foram se modificando, já estavam diferentes. Então, agora, resolvi honrar os arranjos originais, mas tem espaços para improviso, a gente sempre inventa umas coisas"

Pitty diz que a motivação para a turnê que chega a Salvador, batizada ACNXX, surgiu da demanda dos fãs: "Senti que eles esperavam muito uma comemoração, partiu das pessoas e eu senti que para elas esse era um disco muito importante e que valia a pena ser falado, até pelo contexto atual dele".

E a cantora garante que o show não é uma volta ao passado. Portanto, não espere que seja uma reunião de tiozinhos nostálgicos: "Não tem nada de uma experiência nostálgica nem saudosista. Não sinto nada disso, pelo contrário: o que as pessoas me mostraram e o fato de eu querer fazer essa turnê foi perceber que esse álbum se coloca no presente e não que ele faz parte de um movimento saudosista".

As celebrações dos 20 anos de Admirável Chip Novo vão além do show: no YouTube de Pitty, os fãs já podem assistir aos clipes do álbum em versões remasterizadas. Além disso, ela antecipou as comemorações dos 20 anos do seu primeiro DVD, lançado em 2004: nas plataformas de música, está disponível o álbum Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo.

Pitty, em palco na turnê que chega a Salvador. Crédito: Lucca Miranda/divulgação

Ali, o ouvinte vai conhecer na íntegra as gravações que Pitty fez de canções que marcaram sua vida, como Girls Just Wanna Have Fun, de Cindy Lauper; Femme Fatale, do Velvet Underground e Eleanor Rigby, dos Beatles. As versões são as mesmas que foram gravadas para aquele DVD, mas naquela ocasião as músicas eram cortadas por entrevistas com a cantora.

A remasterização tem as marcas de um mestre do rock: Jack Endino, que trabalhou com bandas como Mudhoney e Soundgarden, além de ter produzido o primeiro álbum do Nirvana, Bleach. "Agora, as canções soam mais incríveis do que nunca. Na época a escolha do repertório foi baseada no que a gente curte e em influências diversas, de vários estilos musicais. Até por isso, o EP se chama Espelhos", lembra Pitty.

SERVIÇO

Show ACNXX

Quando: Domingo, 19h

Local: Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

Ingresso: Grátis

O show integra o Festival da Primavera 2023

Programação completa em : festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br



Atrações musicais do Festival da Primavera no fim de semana

Sexta-feira (15), 17h30, no Largo do Pelourinho: Adelmo Casé, Gerônimo e Juan e Ravena

Sábado (16), 17h30, no Largo do Pelourinho: Wilson Café e Tonho Matéria

Sábado (16), 18h, no Largo da Mariquita (Rio Vermelho): Luciano Calazans, Tais Nader, Clarice Nader, Lucas, Gabriela Moraes e Laís Martins, no show Somos Rita Lee

Sábado (16), 21h, no Largo da Mariquita (Rio Vermelho): Márcio Melo