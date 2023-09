Pitty explora memórias durante passeio pelo Pelourinho: 'Imersão'

Pitty curtiu passeio em Salvador. Crédito: Reprodução

A cantora baiana Pitty resolveu "bater perna" no Pelourinho nesta quarta-feira (20) e divulgou registros de locais que fizeram a artista lembrar de momentos marcantes de sua infância. Em publicação no Instagram, a roqueira falou sobre a região do Centro Histórico e compartilhou um pouco do passeio.



"Passei por picos da minha infância/vivência e ainda estou absorvendo", escreveu. Além do Largo do Pelourinho, Pitty visitou a sapataria que a mãe dela trabalhava e passou por locais já tradicionais, como Escadaria do Passo, o bar Cravinho e o restaurante Cantina da Lua.

No último domingo (17), ela fez um show histórico em celebração dos 20 anos do disco que, em 2003, projetou em escala nacional a cantora e compositora baiana. Em palco montado no Rio Vermelho, Pitty tocou grandes sucessos de "Admirável chip novo" e agitou milhares de pessoas no Largo da Mariquita. E a celebração não para por aí.