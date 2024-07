HOSPITALIZADA

Pitty passa por cirurgia de emergência e cancela shows

A cantora Pitty foi submetida a uma cirurgia de emergência e precisou cancelar a agenda de shows durante os próximos 10 dias. A informação foi confirmada por meio da assessoria, via redes sociais nesta quarta, 3.

Ainda segundo a nota, as produtoras responsáveis pelos shows que foram adiados - em Volta Redonda (RJ), Sorocaba (SP) e Divinópolis (MG) - vão anunciar as novas datas.

Recentemente, Pitty subiu ao palco com Emicida para o show Travessia, no festival João Rock. A cantora também foi confirmada para a gravação do DVD de 30 anos da banda Planet Hemp, em São Paulo.