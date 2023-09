Poeta baiana Renata Ettinger lança livro Habitadores em evento gratuito

A escritora Renata Ettinge. Crédito: Tropicana Fotos/divulgação

Poeta baiana Renata Ettinger, lança livro inédito intitulado Habitadores, em 5 de outubro (quinta-feira), em evento gratuito e aberto ao público, a partir das 18h, no Cau Botequim, na Pituba. A obra será publicada pela Editora Patuá e já está disponível para pré-venda. O encontro contará com sessão de autógrafos e apresentação dos poemas pela autora e convidados.



Em seu quarto livro de poemas, Renata Ettinger escreve de dentro de suas dores, e passeando por suas cores e nuances, faz o exercício de olhar com leveza para as dores que também nos habitam. Com uma escrita rítmica e corajosa, a poeta dialoga com a dor, analisa com cuidado o seu mapa, investiga suas fronteiras. E, através de situações cotidianas, derrama sua poesia. “Acredito que esse livro é sobre sentir e muito sobre não desviar o olhar para o que pode nos trazer desconforto e alguma melancolia. A vida também pode doer, cortar”, explica a autora.

Na orelha do livro, a escritora Carla Guerson destaca que “na poesia de Renata, a dor é protagonista. Ela nos habita e por nós é habitada. Nos atravessa, nos carrega junto com ela. Com as entranhas à mostra, a poeta anuncia: sou pés no chão e tenho o hábito de sentir / de cada solo / a sua dor. Nos convida, assim, a adentrar sua morada. Descalços, vulneráveis, buscando um lugar onde possamos depositar a nós mesmos, cutucar nossas feridas, expor nossas faltas.”

O livro conta ainda com apresentação assinada pela escritora Thaís Campolina, que avisa: “Habitadores é sobre aprender a lidar com as rachaduras da casa inescapável que somos todos nós. Alguma dor sempre há de existir. E o tempo é uma força viva que nunca para de atuar em nossas paredes.”