Por causa de exposição na mídia, Sandy diz que faz terapia desde os 18

Sandy será homenageada no programa Som Brasil (Globo), apresentado por Pedro Bial, em 6 de setembro. A cantora, que celebrou aniversário de 40 anos em 2023, desabafou sobre a grande exposição vivida durante infância e adolescência — períodos em que já era famosa como cantora e atriz. Sandy afirmou que infância não foi fácil: "Sei das minhas renúncias, das minhas faltas. Faço terapia desde os 18 anos. Acho que a adolescência é a parte mais difícil porque você não sabe quem é, não sabe crescer. A adolescência é uma metamorfose, e eu vivi tudo isso muito exposta. Foi a fase de maior exposição da minha vida."

Filha do cantor Xororó, ela exaltou família ao apresentador Pedro Bial: "A gente teve uma base familiar muito importante, mas quero priorizar questões fundamentais da infância como estar na escola, ter amigos e tempo para brincar. Com artistas mirins, geralmente essas coisas não são pensadas."

"Minha mãe resistia à carreira musical lá no começo, mas para nós era uma brincadeira. Nossos pais tinham medo de a gente perder a infância, porque éramos muito novos para assumirmos responsabilidades. Mas, quando falavam de pararmos, ficávamos desesperados. Não conseguiam fazer a gente parar", disse.

Sandy analisou trajetória: "Agradeço por minha melhor fase ter sido antes das redes sociais. Antes mesmo até do YouTube." Artista comentou sobre parcerias com outros artistas no Som Brasil: "É tão preciosa esta troca. A gente aprende o tempo inteiro, até quando a gente não está percebendo. Você vê como ele usa a letra, a voz, na hora de cantar."