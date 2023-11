Por que padre Fábio de Melo deixou de assinar seu novo livro como 'padre'?

Fábio de Melo trabalha no lançamento do livro A Vida É Cruel, Ana Maria, da Editora Record. A obra traz diálogos imaginários do autor com sua mãe, Ana Maria, que morreu por complicações da covid-19 em 2021. Uma coisa, porém, chamou atenção: diferente de muitos de seus outros livros, como Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, ele não assinou a obra como "padre".



"É que eu voltei às origens. O meu primeiro livro, Quem Me Roubou de Mim?, que lancei pela Editora Canção Nova, a gente optou por lançar só como a pessoa física. Por incrível que pareça, o nome ‘padre’ aproxima, mas também distancia às vezes. Sobretudo, quando falamos de literatura", explicou em entrevista no programa Conversa Com Bial, da Rede Globo.