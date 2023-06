'Posturado e calmo': Léo Santana viraliza com desafio de nova música

Crédito: Reprodução

Para divulgar novo single, Léo Santana pensou em uma brincadeira que viralizou nas redes sociais nos últimos dias: o cantor convida pessoas da plateia para dividir o palco com ele e cantar a nova música do baiano, Posturado e Calmo. O hit é rápido e cheio de palavras, definido pelo artista como “trava-língua”.

Todo o desafio ocorre durante os shows e é publicado em redes sociais. As tentativas já bateram mais de 8 milhões de visualizações nas plataformas.

Geralmente, o cantor chama duas ou mais pessoas da plateia e faz uma espécie de competição entre elas. Pelos vídeos já publicados, é possível ver fã cantando a música do início ao fim, esquecendo trechos, gente que não faz ideia da letra e até pessoas embriagadas. Há até quem se arrisca a cantar e dançar a coreografia.

“Uma letra que não é tão fácil assimilar ser cantada pelo público dessa forma. De fato, me deixou muito emocionado e impressionado”, escreveu Léo Santana no Instagram, no início de junho.

A faixa Posturado e calmo conta com influências do trap, rap e funk e está disponível nas plataformas digitais de músicas. No Spotify Brasil, a letra está no Top 200 e se aproxima dos 3 milhões de streaming.