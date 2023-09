'Prefiro conversar com respeito', diz Ivete sobre exposição dos filhos com a fama

A cantora Ivete Sangalo estreou a segunda temporada do programa Pipoca da Ivete no último dia 17 de setembro, na tela da Globo. Sempre à frente da televisão, ou no trio elétrico, a artista comentou sobre a exposição dos filhos.



Mãe de Marcelo Cady, de 13 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 5, a baiana falou que deixa os filhos decidirem sobre a fama que vão ter, ou não, já que é uma cantora extremamente famosa no mundo inteiro.



Em conversa com a Quem, Veveta falou que a relação com os filhos é completamente libertadora, tem abertura para conversar sobre tudo, principalmente sobre a fama que ela tem e eles podem querer no futuro.