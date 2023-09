Prêmio Braskem de Teatro revela indicados da edição 2023

Prêmio Braskem de Teatro divulgou nesta quarta-feira (13) os indicados às nove categorias da disputa (espetáculo adulto, infantojuvenil, direção, ator, atriz, texto, revelação, performance e especial). Concorrem a melhor espetáculo adulto as montagens 2 de julho - A Resistência Cabocla; Maldita Seja; O Rabo e a Porca ; Monólogo das Sombras e Sem Drama. Todas essas concorrem em quatro categorias, com exeção de Sem Drama, candidata a três troféus.

Com a estreia da Mostra Interior em Cena, a comissão julgadora assistiu a 12 montagens do interior da Bahia, além das peças da capital.

Realizada pela Caderno 2 Produções, o Prêmio Braskem de Teatro, que chega a sua 29º edição em 2023, tem patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. “A dinâmica do Prêmio Braskem de Teatro começa agora a afunilar. Após a divulgação dos indicados, teremos em breve a Mostra e, por último, a cerimônia de premiação, uma noite de celebração da arte teatral baiana”, explica Fernando Marinho, coordenador da comissão julgadora.