Prêmio Braskem festeja o teatro baiano nesta quarta-feira (29)

Trecho da cerimônia do Prêmio Braskem 2022. Crédito: divulgação

A cerimônia do Prêmio Braskem de Teatro deste ano, que acontece nesta quarta-feira, no Teatro Sesc Casa do Comércio às 20h, vai ter um olhar para o para o passado e para o presente. O passado estará nas homenagens a artistas como Nilda Spencer - que completaria cem anos em 2023 -, Harildo Deda e José Celso Martinez Corrêa, mortos no ano passado. O presente, claro, estará nos troféus que reconhecem o valor dos artistas contemporâneos.



Entre os espetáculos com maior número de indicações, está Maldita Seja, que concorre em quatro categorias: espetáculo adulto; revelação (para a atriz Veridiana Andrade); texto (Paulo Henrique Alcântara) e atriz (Viviane Laerte). Paulo Henrique Alcântara ressalta a importância de um premiação anual para o teatro baiano: "Acredito que um prêmio com tamanha longevidade - afinal são 29 anos - confere um selo de prestígio aos contemplados. As indicações e premiações são repercutidas não só entre a classe, como também entre o público. Isso se deve à persistência na manutenção do prêmio".

Dois textos escritos e dirigidos por Paulo Henrique já renderam a ele prêmios Braskem: Lábios que Beijei levou, em 1999, os troféus de espetáculo e texto. Em 2011, novamente venceu o prêmio de texto por Partiste. "Acredito que o significado do Prêmio é mais que simbólico. Tem um rebatimento concreto ao repercutir um artista e sua criação. Promove, de certa forma, a carreira do profissional em questão", afirma o autor de Maldita Seja.

Para o crítico e pesquisador de teatro Marcos Uzel, o Prêmio Braskem movimenta a vida cultural de Salvador: "Além disso, revela, promove e divulga artistas, além de possibilitar o congraçamento da classe teatral". Uzel é também autor do livro A Noite do Teatro Baiano, lançado em 2010, que conta a história do Prêmio Braskem nos anos 90 e 2000.

Uzel diz que uma das cerimônias que mais o marcaram foi a de 1997, que homenageava a diretora e performer Denise Stoklos. "Também teve uma homenagem a Wilson Melo (1933-2010), que foi arrancado da plateia por um coletivo de artistas jovens. Lembro também de Virgínia Rodrigues cantando acompanhada pelo Coro do Bando de Teatro Olodum", recorda Uzel.

Para o diretor da premiação deste ano, Andrezão Simões, a importância do prêmio não está só no simbólico:

por Andrezão Simões - diretor do Prêmio Braskem 2023 "O que é ser premiado? Por um lado, reconhecimento, respeito, aplauso, carinho e visibilidade. Por outro, a chancela da sua obra para o público. Até quem nem gosta tanto assim do prêmio, cita que sua peça é premiada em sua divulgação. É uma vitrine. É mecanismo de indústria e não da arte em si"

Afeto

O título da cerimônia deste ano é Afeto, um Auto de Amor ao Teatro. Andrezão Simões, que pela primeira vez dirige a festa, diz que as origens do auto desta noite são as africanidades e nordestinidades. "Há conceitos que citam desde o movimento armorial, com Suassuna, até as aventuras divertidas do teatro de cordel e de rua. Uma troupe de gente interessante em uma cidade imaginária, que brinca com nossa dificuldade e talento em fazer o 'afeto' subir nos palcos".

Andrezão antecipa que haverá participação de de grandes artistas do teatro baiano e da cena brasileira: "Serão surpresas, homenagens, 'fuleragens', reflexões, criticidade e criatividade pra falar de questões contemporâneas delicadas, como a relação entre a inteligência ancestral e artificial e o lugar da pessoa trans nos elencos".

Além dos homenageados citados, Andrezão lembra outras personalidades da arte que morreram recentemente e serão reverenciadas, como Chico Liberato, Mário Gadelha, Osvaldo Rosa e Jayme Figura. "Sempre penso que a vida sempre acha seu jeito de trazer e de levar. Vamos honrar e aplaudir os nossos. Isso é afeto".

SERVIÇO

Cerimônia de entrega do Prêmio Braskem de Teatro

Data: quarta-feira (28), 20h

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingresso: somente para convidados

Transmissão: TV Kirimurê (canal 10.3). No YouTube, nos canais: Prêmio Braskem e TV Conexões

INDICADOS AO PRÊMIO BRASKEM DE TEATRO 2023 POR CATEGORIA

ESPETÁCULO ADULTO

2 de julho - A Resistência Cabocla

Maldita Seja

Monólogo das Sombras

O Rabo e a Porca

Sem Drama

ESPETÁCULO INFANTOJUVENIL

A Saga de João Caixote

Adelino

Dandara na Terra dos Palmares

Flor de Julho

Saudade, João

PERFORMANCE

Eu estou aqui

Peito aberto

REVELAÇÃO

Carla Lucena, pela atuação em "Corpo Presente"

Letícia Aranha, pelas direções de "ABC da fome" e "Rominho e Marieta"

Mano Leone, pelas atuações em " O Último Tolo Dinamarquês", "Farsas e Sofrências" e "Replay"

Naira da Hora, pela atuação em "2 de julho - A Resistência Cabocla"

Veridiana Andrade, pela atuação em "Maldita Seja"

TEXTO

Caio Rodrigo, pelo texto de “Sem Drama”

Fábio Vidal, pelo texto de “Monólogo da Sombras”

Gildon Oliveira, pelos textos de "Cintilante" e "Aviamentos"

Luciana Comin, pelo texto de “O mundo de Dentro”

Paulo Henrique Alcântara, pelo texto de “Maldita Seja”

DIREÇÃO

Agamenon de Abreu, pela direção em “Dandara na Terra dos Palmares”

Caio Rodrigo e Gordo Neto, pela direção em “Sem Drama”

Cássia Valle, Leno Sacramento e Valdinéia Soriano, pela direção em “2 de julho - A Resistência Cabocla”

Gilsérgio Botelho, pela direção em “Adelino”

João Lima, pela direção em “O Rabo e a Porca”

ATOR

Fábio Vidal, pela atuação em “Monólogo das Sombras”

José Carlos Júnior, pela atuação em “A Arte da Comédia”

Ricardo Fraga, pela atuação em “Adelino”

Ridson Reis, pela atuação em “Boquinha”

Sulivã Bispo, pela atuação em “Koanza: do Senegal ao Curuzu”

ATRIZ

Aicha Marques, pela atuação em “O Rabo e a Porca”

Késia Prado, pela atuação em “Adelino”

Manu Santiago, pela atuação em “O Rabo e a Porca”

Mariana Freire, pela atuação em “Desmontando a Casa”

Viviane Laerte, pela atuação em “Maldita Seja”

CATEGORIA ESPECIAL

Daniela Chaves, pela Operação Técnica de "Monólogo das Sombras"

Gilsérgio Botelho, pela Cenografia e Iluminação de "Adelino"

Guilherme Hunder, pelos Figurinos de "Flor de Julho" e "Rominho e Marieta", e Cenografia de "Boquinha"

Ray Gouveia e Felipe Pires, pela Direção Musical de "Flor de julho"