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Prepare a pipoca: 10 filmes para assistir com sua mãe no Dia das Mães

Há opcões de diferentes gêneros em diversas plataformas de streaming

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00

Sexta-feira muito louca 2, filme de 2025
Sexta-feira muito louca 2, filme de 2025 Crédito: Reprodução

Os momentos especiais com as mães neste domingo (10), quando é celebrado o Dia das Mães, não precisam ficar restritos ao almoço de domingo ou a um café da manhã especial. Uma boa opção também é assistir a um filme ao lado dela e aproveitar a tarde numa sessão pipoca. Para quem prefere fazer isso em casa mesmo, sem ir ao cinema, as plataformas de streaming contam com diversas opções de longas que trazem mães em papel de destaque ou que abordam a maternidade de alguma forma.

Por isso, listamos aqui 10 opções de filmes de diferentes gêneros. Há opções infantis, como Red: crescer é uma fera, lançamentos dos últimos meses ou mesmo alguns exemplos de suspense. Há até mesmo um filme relacionado à própria data comemorativa: O maior amor do mundo, de 2016. Último filme dirigido por Garry Marshall (de Uma linda mulher), o longa conta com um elenco estrelado - nomes como Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson - e diferentes histórias conectadas. 

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10 filmes para assistir com sua mãe no Dia das Mães

Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução
Uma segunda chance, filme de 2026 baseado no livro homônimo de Colleen Hoover. Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena. Disponível na Apple Tv e no Prime.  por Divulgação
Perfeita é a Mãe!, filme de 2016. Quando três mães super trabalhadoras são levadas para além de seus limites, elas abandonam suas responsabilidades convencionais por uma sacudida de liberdade, diversão e auto-indulgência cômica. Disponível para aluguel/compra na Apple, Prime e Google Play. por Reprodução
Minha Mãe É uma Peça, filme de 2013. Dona Hermínia é uma mãe dedicada, mas os filhos a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado. Disponível na Netflix, GloboPlay, ClaroTV e Prime.  por Reprodução
Red: Crescer é uma Fera, filme de 2022. Da Disney e da Pixar, “Red - Crescer é uma Fera” conta a história de Mei Lee, uma garota de 13 anos vivendo o caos típico da adolescência. Mas além de precisar lidar com a mãe superprotetora e as mudanças em seu corpo e relacionamentos, Mei tem outro pequeno problema: sempre que se emociona demais, ela vira um panda-vermelho gigante. Disponível no Disney+. por Reprodução
O Maior Amor do Mundo, filme de 2016. Nesta comédia romântica, cinco histórias associadas à maternidade se cruzam: Sandy (Jennifer Aniston) é uma mãe solteira com dois filhos, Bradley (Jason Sudeikis) é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse (Kate Hudson) tem uma história complicada com a sua mãe, Kristin (Britt Robertson) nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda (Julia Roberts) é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira. Disponível na Netflix, Apple, ClaroTV, YouTube e GooglePlay.  por Reprodução
Minha Mãe Quer que Eu Case, filme de 2007. Daphne Wilder é uma mãe neurótica que se preocupa ao extremo com as três filhas. Porém, todo esse cuidado toma elevadas proporções quando ela tenta, por meio de um anúncio, conseguir o marido ideal para a sua filha mais nova. Disponível no Prime.  por Reprodução
Que Horas Ela Volta?, filme de 2015. Val deixa a filha, Jéssica, no interior de Pernambuco e passa os 13 anos seguintes trabalhando como babá do menino Fabinho em São Paulo. Ela consegue estabilidade financeira, mas convive com a culpa por não ter criado sua filha. Às vésperas do vestibular de Fabinho, Jéssica decide ir para São Paulo e fazer a prova também. Val recebe o apoio de seus patrões para receber a garota, mas a convivência com Jéssica é difícil. Dividida, ela precisa achar um novo modo de seguir sua vida. Disponível na Netflix, Globoplay, ClaroTV, AppleTV, YouTube e Google Play.  por Reprodução
Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!, filme de 2018. Em Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, um ano após a morte de Donna (Meryl Streep), sua filha Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry (Colin Firth), Sam (Pierce Brosnan) e Bill (Stellan Skarsgard) e as eternas amigas da mãe, Rosie (Julie Walters) e Tanya (Christine Baranski), ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky (Dominic Cooper), que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna (Lily James), no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia. Disponível na Netflix, GloboPlay, Telecine, AppleTV.  por Reprodução
A Mãe, filme de 2023. Uma agente do governo muda de identidade e abandona sua filha recém-nascida para protegê-la dos inimigos. Anos depois, a garota é sequestrada pelos criminosos, forçando a espiã a sair de seu esconderijo para salvá-la. Disponível na Netflix.  por Reprodução
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Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução

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