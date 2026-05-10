EM FAMÍLIA

Prepare a pipoca: 10 filmes para assistir com sua mãe no Dia das Mães

Há opcões de diferentes gêneros em diversas plataformas de streaming

Thais Borges

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00

Sexta-feira muito louca 2, filme de 2025 Crédito: Reprodução

Os momentos especiais com as mães neste domingo (10), quando é celebrado o Dia das Mães, não precisam ficar restritos ao almoço de domingo ou a um café da manhã especial. Uma boa opção também é assistir a um filme ao lado dela e aproveitar a tarde numa sessão pipoca. Para quem prefere fazer isso em casa mesmo, sem ir ao cinema, as plataformas de streaming contam com diversas opções de longas que trazem mães em papel de destaque ou que abordam a maternidade de alguma forma.

Por isso, listamos aqui 10 opções de filmes de diferentes gêneros. Há opções infantis, como Red: crescer é uma fera, lançamentos dos últimos meses ou mesmo alguns exemplos de suspense. Há até mesmo um filme relacionado à própria data comemorativa: O maior amor do mundo, de 2016. Último filme dirigido por Garry Marshall (de Uma linda mulher), o longa conta com um elenco estrelado - nomes como Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson - e diferentes histórias conectadas.