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Prestigiado Grupo Corpo traz a Salvador duas de suas obras mais marcantes: Piracema e Parabelo

Apresentações acontecem nesta quarta (28) e quinta (29) no Teatro Castro Alves

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

Grupo Corpo em Piracema
Grupo Corpo em Piracema Crédito: José Luiz Pederneiras

Um das mais prestigiadas companhias de dança, o Grupo Corpo vem a Salvador para apresentar duas obras marcantes de seu repertório, Piracema e Parabelo, nesta quarta (28) e quinta (29), no Teatro Castro Alves. Piracema comemorou 50 anos de atividades da companhia mineira em 2025, e Parabelo, de 1997, foi definida pelo coreógrafo Rodrigo Pederneiras como a “mais brasileira e regional” de suas criações.

A imagem dos peixes que vencem a correnteza para alcançar as nascentes dá sentido a Piracema. O movimento de avançar contra obstáculos e recomeçar o ciclo da vida serviu de metáfora para a trajetória do grupo. Com coreografia de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, a obra marcou também a chegada de Cassi à função de coreógrafa residente, ao lado de Rodrigo. A música original é de Clarice Assad, primeira mulher a compor uma trilha para o Grupo Corpo.

Grupo Corpo

Grupo Corpo em Piracema por José Luiz Pederneiras
Grupo Corpo em Piracema por José Luiz Pederneiras
Grupo Corpo em Piracema por José Luiz Pederneiras
Grupo Corpo em Parabelo por José Luiz Pederneiras
Grupo Corpo em Parabelo por José Luiz Pederneiras
Grupo Corpo em Parabelo por José Luiz Pederneiras
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Grupo Corpo em Piracema por José Luiz Pederneiras

Já Parabelo leva ao palco uma paisagem musical ligada ao sertão. Na trilha de Tom Zé e Zé Miguel Wisnik, cantos de trabalho e devoção convivem com o baião e contrapontos rítmicos, matéria que ganha no corpo jogo de cintura e forte marcação dos pés.

Em Piracema, a travessia, feita contra a corrente associa permanência e transformação, continuidade e recomeço. A obra nasceu de uma proposta do diretor artístico: dividir os 22 bailarinos em dois grupos de 11 e entregar as coreógrafos a tarefa de criar, separadamente, um balé inteiro. Durante o processo, um não acompanhava o trabalho do outro.

“Não podíamos nem circular na área em que o outro grupo estava ensaiando”, conta Cassi. Foi somente dois meses antes da estreia que os grupos assistiram ao trabalho um do outro e os coreógrafos começaram a reunir as duas concepções. “Nesse momento, foi uma emoção, choro, alegria”, lembra Paulo. Para Rodrigo, a combinação produziu “uma terceira via”: “Nossas visões têm características próprias, claro, sou mais intimista na movimentação, Cassi é mais explosiva e aberta”.

A composição de Clarice Assad se organiza em três grandes movimentos. Parte do tribal e de um ambiente natural intocado, passa pela polifonia sinfônica e chega ao eletrônico, urbano e contemporâneo. “Foi um quebra-cabeças que o Corpo e eu montamos lado a lado, criando um panorama de evolução, mudança e revolução do mundo”, explica Clarice. Para ela, permanece a pergunta sobre o destino desse percurso: “Ainda não sabemos se caminhamos para uma utopia ou uma distopia. Mas o poder regenerativo da arte é real”.

Para a cenografia, Paulo Pederneiras recobriu o fundo e as laterais do palco com 82.320 mil tampas de latas de sardinha montadas sobre uma rede. Sob a luz, a superfície metálica remete às escamas e aos cardumes.

Parabelo

Sertanejo e contemporâneo, Parabelo estreou em 1997 com coreografia de Rodrigo Pederneiras e música de Tom Zé e José Miguel Wisnik. A trilha reúne cantos de trabalho e devoção, baião cadenciado e diferentes construções rítmicas. Rodrigo responde a esse universo sonoro com uma escrita coreográfica marcada pela mobilidade do tronco, pelo jogo de cintura e pela marcação dos pés.

A obra nasceu de um mergulho em referências do interior do Brasil, mas sem transformar essas referências em representação literal. Música, movimento, cenário e figurino constroem uma paisagem própria, em que elementos regionais são reelaborados pela linguagem da companhia.

A cenografia de Fernando Velloso e Paulo Pederneiras traz dois painéis de 15 por 8 metros com imagens de ex-votos de igrejas interioranas. Nos figurinos de Freusa Zechmeister, as malhas coloridas aparecem, na primeira parte, cobertas por um tule negro, com exceção das sapatilhas. Na parte final, o tule desaparece e as cores se revelam. A iluminação é de Paulo Pederneiras.

Concebidas em momentos distintos da trajetória do Grupo Corpo, Parabelo e Piracema mostram duas maneiras de transformar referências brasileiras em dança. Entre uma obra e outra estão quase três décadas de criação, atravessadas por uma linguagem coreográfica que permanece em movimento

SERVIÇO - Grupo Corpo | quarta (28) e quinta (29), às 20h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: de R$ 25 a R$ 180, à venda no Sympla.

Tags:

Dança

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