Preta Gil anuncia fim de tratamento contra câncer: "Muito feliz”. Veja vídeo

Preta Gil anunciou, nesta segunda-feira (11), o fim do tratamento contra o cancêr no intestino: "Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!! Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu".