Preta Gil comemora retorno ao trabalho após exames para nova cirurgia

Preta Gil revelou que voltou a trabalhar após tratamento contra o câncer no intestino. A artista celebrou essa nova fase nas redes sociais.



Na quinta-feira, 23, ela compartilhou um registro no Instagram e escreveu: "De volta ao trabalho. Obrigada pelas mensagens de amor". No dia anterior, a cantora comentou sobre exames pré-operatórios que tem feito antes de passar por uma nova cirurgia.