Preta Gil confirma volta aos palcos após tratamento contra câncer: 'Coração transbordando'

Preta Gil confirmou, nesta sexta-feira, 22, o retorno aos palcos no carnaval do próximo ano. O anúncio veio após o fim do tratamento da cantora contra um câncer de intestino.



A artista se apresenta no dia 4 de fevereiro, no RioArena, para comemorar os 15 anos do Bloco da Preta. "É com meu coração transbordando de felicidade que eu venho anunciar minha volta aos palcos", disse ela no Instagram.



"Esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!", completou Preta na legenda da publicação, fazendo referência ao seu tratamento contra o câncer.