Preta Gil diz que sairá de hospital em uma semana e vai morar em São Paulo

Preta Gil anunciou em um vídeo publicado neste sábado (26), em seu Instagram, que vai ficar morando em São Paulo após deixar o hospital onde está internada em uma semana. A mudança será provisoriamente por três meses para que a cantora possa seguir com o tratamento. "Tem que ter paciência, resiliência para aceitar e passar por esse processo de reabilitação”, disse Preta, que aparece deitada na cama hospitalar. "Acho que mais uma semana no hospital e eu vou poder ir pra casa.”

Preta Gil passou por uma cirurgia no dia 16 de agosto para remoção de um tumor cancerígeno no intestino, no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade. Na última terça (22), ela deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e seguiu para uma unidade semi-intensiva.