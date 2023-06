Preta Gil está poupando a saúde para se apresentar com a família em Salvador

Preta Gil revelou nesta segunda-feira (26) estar poupando a saúde para conseguir se apresentar em Salvador ao lado da família na turnê "Nós A Gente" nesta sexta-feira (30) e sábado (1º), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).



Lutando contra um câncer no intestino, a cantora de 47 anos foi liberada por seus médicos para voltar a fazer shows no último dia 15. "Estou meio fanha. Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador", explicou a cantora no Instagram após o show no festival Turá, em São Paulo, neste domingo (25).