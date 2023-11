Preta Gil faz novos exames antes de cirurgia para refazer trato intestinal

Preta Gil faz exames em hospital. Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Preta Gil passou por uma bateria de exames na madrugada desta quarta-feira (22). Os procedimentos são preparatórios para uma nova cirurgia que ela fará, em virturde um câncer no intestino.



"São 3h e pouca da manhã e acabei de fazer uma ressonância agora. É gente, exames pré-operatórios, está dando tudo certo. Vamos nessa, amanhã de manhã mais outro... E segue o baile", disse, nas redes sociais.



No final deste mês, Preta será submetida a uma nova cirurgia. "Não tive alta, ainda tô em tratamento e tenho uma cirurgia no final do mês. Tenho um caminho pela frente. Voltei, pontualmente, em participações muito pequenas e ainda não voltei a fazer meus shows. Mas tô pronta pros próximos passos do tratamento, pra essa próxima cirurgia e encarando o que vier", explicou cantora em conversa com Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Procedimento

No início do mês passado, nas redes sociais, a artista contou que a próxima etapa para sua recuperação será a retirada da bolsa de ileostomia, que ajuda as fezes não cruzarem com o intestino, e reconstrução do trato intestinal.

"A minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir o meu trato intestinal. Essa cirurgia é mais simples, mas minha recuperação no pós também é delicada e requer muita dedicação", explicou a artista em seu Instagram.