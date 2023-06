Preta Gil mostra cabelo fragilizado após quimioterapia: 'Caiu muito'

Preta GIl mostra cabelo após quimioterapia. Crédito: Redes sociais

Tratando o câncer no intestino, a cantora Preta Gil, de 48 anos, tem mostrado aos seguidores o dia a dia da vida após a liberação dos médicos do hospital.



Nesta terça-feira (20), a artista compartilhou no Instagram o momento que retirou o aplique e filmou como estava o cabelo natural depois de passar por meses de quimioterapia e radioterapia, dois procedimentos que ela precisou fazer para diminuir o tamanho do câncer e, só assim, poder fazer a cirurgia.

Usando as tranças que tinha colocado para se apresentar com o pai, Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, Preta exibiu diversos fios caindo e o cabelo fragilizado devido ao tratamento.

"Muitas pessoas me perguntam porque meu cabelo não caiu e porque não fiquei careca. Meu cabelo caiu muito. Perdi em torno de 70% dos fios, mas não caiu em tufos e por isso não precisei raspar a cabeça", explicou a dona do hit "Sinais de Fogo".

Apesar do cabelo caindo com uma grande frequência, a artista não se deixou abater. Usando diversos apliques, Preta já foi em programas de televisão, como o Mais Você, da TV Globo, além de subir em trio elétrico para cantar ao lado de Ivete Sangalo. Com o retorno da cantora aos palcos, a famosa deverá descansar até agosto, quando deverá fazer a cirurgia.

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano. A artista descobriu que estava com algum problema de saúde após ficar mais de 10 dias sem ir ao banheiro, com sangue nas fezes, picos de pressão alta, além de dor de cabeça.