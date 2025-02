VIVENDO SALVADOR

Princesa da Espanha é flagrada curtindo show no Pelourinho com brasileiro

Herdeira do trono chegou na capital baiana no último fim de semana

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:00

Princesa é vista em show de Salvador Crédito: Reprodução / Metrópoles

De passagem por Salvador durante o treinamento militar da Marinha, a princesa da Espanha, Leonor, curtiu um show no Pelourinho na terça-feira (18). Fotos mostram a herdeira rodeada de amigos no ensaio do Cortejo Afro, na Praça das Artes. Ela está na capital baiana desde a última sexta-feira (14). >

A jovem, de 19 anos, está em preparação para se tornar oficial da Marinha. Ela foi vista no meio do público ao lado de um brasileiro. Segundo a a revista alemã Bunte, trata-se de um rapaz chamado Gabriel. Ele nasceu em São Paulo e estudou com a princesa no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales.>

Ainda na visita real no Brasil, a rainha da Espanha, Letizia, veio às pressas para Salvador após saber que a filha tinha se sentido mal em alto-mar durante a viagem. A monarca passou o fim de semana com a jovem, segundo o jornal espanhol El Nacional.>

De acordo com a reportagem, a majestade queria ficar com a filha até segunda-feira (17), mas precisou voltar no domingo (16) a pedido do marido, o rei Felipe VI. >

“Letizia queria ficar com Leonor até segunda-feira para aproveitar ao máximo o tempo com ela, já que não tinha compromissos agendados até terça-feira, mas a família real não achou conveniente pelo que poderia acontecer, já que é um voo longo e ela também estaria muito cansada”, diz.>

A princesa teria sentido uma “indisposição” durante o treinamento e chegou a vomitar. Ela passou por exames médicos quando chegou em solo baiano. A situação ainda acntece em meio ao aparecimento de hematomas na herdeira do trono. A situação repercutiu na imprensa internacional e gerou diversos comentários.>