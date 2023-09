‘Privilégio’, diz Chico Moedas sobre canção de Luísa Sonza no ‘Altas Horas’

O novo álbum de Luísa Sonza foi um dos assuntos mais comentados na internet na última semana. Dentre as canções mais populares, Chico não sai da cabeça dos fãs da artista - e até de quem não a conhecia. Neste sábado, 9, a cantora participou do programa Altas Horas, da TV Globo, e soltou a voz ao cantar o novo hit, dedicado ao seu namorado, o influenciador digital Chico Moedas, que também estava na atração. Luísa contou que fez a canção quando ainda estava conhecendo o companheiro. "Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (...) A gente se conhecia fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok", disse.

Envergonhada, a artista disse que a apresentação no The Town foi "mais fácil". "Foi mais fácil fazer o The Town inteiro, do que essa performance aqui, agora". Já Chico revelou que era um privilégio ter uma música dedicada a ele. "Uma mulher de tanta força, fazer uma música tão delicada. É um privilégio."