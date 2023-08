Programa terá encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana

Xuxa é uma das estrelas do Criança Esperança 2023. Crédito: Blad Meneghel/Divulgação

Com o tema O Caminho Para o Futuro,a campanha do Criança Esperança 2023 chega nesta segunda (7) ao seu ápice, com um grande show apresentado por Marcos Mion e Ivete Sangalo. Na trilha para o amanhã, quatro pilares ajudarão a contar a história do espetáculo: esperança, oportunidade, conhecimento e fantasia, destacando sempre o poder de transformação da educação na vida de crianças e jovens de todo o Brasil.



Este ano, o show sai dos Estúdios Globo e se transforma em um evento de arena, que acontece no anfiteatro do Riocentro e com plateia de cerca de 5 mil pessoas. “O show do Criança Esperança faz parte do imaginário das pessoas e estar de volta a uma grande arena mostra a vitalidade de um projeto que completa 38 anos e está sempre se renovando”, observa a diretora artística Antonia Prado.

O grande diferencial, destaca Antonia, é grandiosidade do espetáculo, com muitos hits do passado e do presente em feats inéditos, ballet, mesão com 50 posições para talentos agradecerem às doações por telefone e um palco gigante com quase 15 metros de altura e 60 metros de largura. “Temos encontros de artistas gigantescos, de todos os segmentos, capazes de mobilizar o público no país hoje, e mostrando que toda a sociedade está de mãos dadas para mudar a realidade e o futuro das crianças do Brasil”, afirma Rafael Dragaud, diretor executivo do projeto.

O musical de abertura será estrelado por artistas de diferentes gerações, que se encontram no palco em comunhão pela causa: Ludmilla e Zeca Pagodinho. Preta Gil se junta aos talentos e faz uma homenagem a sua madrinha, Gal Costa; Léo Santana promete colocar todo mundo para dançar com seu novo hit e Dilsinho e Fábio Jr. vão garantir aquele embalo romântico para aquecer o coração dos fãs.

Entre os momentos especiais, a história de uma jovem do campo beneficiada por um projeto apoiado pelo Criança Esperança no interior da Bahia será embalada com sucessos do piseirio e do sertanejo, com Ana Castela, Chitãozinho e Xororó e João Gomes. Já Xuxa, Angélica e Eliana estarão juntas em um aguardao musical tão aguardado.