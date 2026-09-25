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Projeto Largo - Todo Mundo Cabe reúne diferentes estilos musicais

Integrante do Festival da Primavera, evento acontece de sexta (25) a domingo (27) no Largo da Tieta, Pelourinho

Doris Miranda

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Atrações do projeto Largo - Todo Mundo Cabe Crédito: divulgação

E se a cidade pudesse caber inteira em um só lugar? Diferentes idades, histórias, gostos musicais e maneiras de viver Salvador se encontram no Largo — Todo Mundo Cabe, projeto que integra a programação do Festival da Primavera e transforma o Largo da Tieta, no Pelourinho, num grande território de convivência, música e celebração.

De sexta (25) a domingo (27), o espaço recebe uma programação pensada para aproximar públicos e gerações. No palco, a diversidade aparece em forma de música: do samba à música brasileira, do rock à guitarra baiana, das grandes canções de uma carreira consagrada ao repertório dançante das orquestras.

A proposta do Largo parte de uma ideia simples, mas poderosa: a cidade é mais potente quando seus diferentes públicos compartilham os mesmos espaços. Em vez de separar a programação por idade, estilo ou preferência musical, o projeto aposta justamente no encontro.

Todo Mundo Cabe é, portanto, mais do que um nome. É o conceito que conduz a experiência. Porque os ritmos mudam, as gerações se renovam e os modos de ocupar a cidade se transformam. Mas a música continua sendo uma das formas mais bonitas de criar encontros.

A programação começa na sexta com Paulinho Boca de Cantor, às 20h, apresentando canções que marcaram sua trajetória e fazem parte da memória musical brasileira. Às 22h, o palco recebe as guitarras de Eric Assmar e Armandinho, que apresentam o recém-lançado álbum Assmar & Osmar, trabalho que passeia por músicas inéditas e grandes clássicos do universo da guitarra mundial.

No sábado, a programação começa às 19h com Flaviana, ex-integrante do grupo As Meninas, num espetáculo que celebra as obras de Jorge Aragão, Jorge Vercillo, Jorge Ben Jor e Seu Jorge, reunindo balanço, poesia e baianidade. Às 21h, é a vez de Joanna, que chega ao Largo para celebrar momentos emblemáticos de uma trajetória de quatro décadas. Com dezenas de sucessos, a cantora atravessa gerações e mantém sua música presente na memória afetiva do público.

Bailão

No domingo, o espaço se transforma num grande salão a céu aberto com o Baile da Cidade, celebração da música para dançar, reunindo ritmos diversos e públicos de todas as idades. A programação reúne cinco maestros já consagrados pelo público e diferentes formações orquestrais.

A partir das 16h, a Orquestra de Câmara de Salvador, sob regência do maestro Angelo Rafael, abre o baile. Às 17h15, entra em cena a Orquestra Zeca Freitas. Às 18h30, o público dança ao som da Orquestra Sérgio Benutti. Às 19h45, é a vez da Orquestra Paulo Primo. Encerrando a programação, às 21h, a Orquestra Fred Dantas assume o palco.

Ao longo de três dias, o Largo da Tieta reafirma sua vocação como ponto de encontro no coração do Centro Histórico de Salvador. Um lugar onde a guitarra conversa com a música brasileira, onde diferentes gerações compartilham repertórios e onde ninguém precisa escolher entre pertencer a um grupo ou a outro.

SERVIÇO - Projeto ‘Largo — Todo Mundo Cabe’ / Largo da Tieta – Pelourinho, Centro Histórico de Salvador / de sexta (25) a domingo (27) / Gratuito

PROGRAMAÇÃO

25 de setembro (sexta-feira)

20h – Paulinho Boca de Cantor

22h – Eric Assmar & Armandinho

26 de setembro (sábado)

19h – Flaviana

21h – Joanna

27 de setembro (domingo) Baile da Cidade

16h – Orquestra de Câmara de Salvador – maestro Angelo Rafael

17h15 – Orquestra Zeca Freitas

18h30 – Orquestra Sérgio Benutti

19h45 – Orquestra Paulo Primo