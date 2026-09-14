CULTURA

Projeto leva cinema gratuito a comunidades rurais da Bahia

Iniciativa será realizada em 10 localidades de sete municípios; a primeira exibição, com o filme “Robô Selvagem”, será em Rio Real

D Da Redação

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:27

Robô Selvagem Crédito: Reprodução

A noite de 10 comunidades rurais de municípios dos territórios do Recôncavo, Litoral Norte e Agreste Baiano ganhará um toque especial com sessões de cinema no campo a partir deste mês de setembro, democratizando o acesso à sétima arte para os moradores que estão afastados dos centros urbanos. Promovido pela Bracell, por meio do projeto Mais Comunidade da Bracell, a ideia é proporcionar um momento único de diversão e lazer, reunindo as famílias e amigos durante a exibição dos filmes. Até o final do ano, as sessões serão realizadas nas comunidades rurais de Rio Real, Santo Amaro, Mata de São João, Catu, Conde, Entre Rios e Itanagra.

Desenvolvido pelo Bracell Social – que é o braço de investimento social da Bracell –, o projeto fará a primeira exibição será nesta quarta-feira, 16, às 19h, na comunidade Lagoa de Baixo, em Rio Real, com o filme de animação “Robô Selvagem”. A obra narra a jornada da robô Roz para sobreviver em uma ilha desabitada, onde ela aprende a conviver com a fauna e flora local. O filme permite, a partir de uma narrativa lúdica, um momento para refletir sobre a consciência ambiental.

A projeção será feita em um telão de LED na quadra da Escola Municipal 2 de Julho e será aberta a toda a comunidade. Para isso, cadeiras serão destinadas à população de todas as idades, tornando a projeção um momento de diversão em família. As sessões serão acompanhadas da distribuição de pipoca e algodão-doce. Antes disso, os moradores ainda participarão de um momento de interação, com brindes, e de um bate-papo com a equipe da Bracell sobre a importância da preservação ambiental.

Logo após a exibição em Rio Real, o projeto seguirá para a comunidade de Panelas, em Catu, no dia 21 de setembro, com a sessão de filme às 18h30. A iniciativa também ocorrerá Cascata e Monte Líbano, em Mata de São João; Pedras/Fazenda Veadinho em Catu; Jambeiro, Lama Branca e Cepel, em Santo Amaro; Altamira e Sede de Conde; Treme, em Itanagra e Sítio Novo de Subaúma, em Entre Rios. As datas para os eventos serão divulgadas em breve.

“Acreditamos que o acesso à cultura e ao lazer contribui para o fortalecimento das comunidades e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com o Mais Comunidade, queremos proporcionar momentos especiais para as famílias, criando oportunidades de convivência, entretenimento e aprendizado. Além de levar o cinema a localidades mais afastadas dos centros urbanos, a iniciativa também nos permite dialogar sobre temas importantes, como a preservação ambiental, de forma leve, acessível e envolvente para públicos de todas as idades”, afirma Cíntia Liberato, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell no Nordeste.

Cronograma de exibição

Rio Real, comunidade Lagoa de Baixo - 16 de setembro

Catu, comunidade de Panelas – 21 de setembro

Outros municípios atendidos: Mata de São João, Santo Amaro, Conde, Itanagra e Entre Rios.

Sobre o filme