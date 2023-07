Protagonista de 'Mar do Sertão', Isadora Cruz é internada com infecção no rim

Isadora Cruz, intérprete de Candoca na novela Mar do Sertão, da TV Globo, foi internada no Hospital São Luís, em São Paulo. A atriz contou por meio das redes sociais que, após sentir dores nas costas, foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma infecção nos rins.



"Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem", contou ela, na legenda de algumas fotos publicadas no Instagram. Em duas delas, a atriz está no leito da unidade médica.