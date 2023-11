Quais são as exigências de Paul McCartney para seus shows no Brasil? Veja lista

O ex-Beatle Paul McCartney chega no fim deste mês ao Brasil para começar uma série de shows da sua nova turnê Got Back. Segundo as produtoras Bonus Track e 30e, sua lista de exigências para suas apresentações é considerada tranquila, mas envolve até os móveis no camarim.



Vegetariano, McCartney defende causas animais e ambientais há décadas e algumas de suas exigências têm a ver exatamente com essa filosofia. Em 2017, por exemplo, ele procurou um chef especializado em comida vegetariana para ficar à sua disposição 24 horas por dia no Brasil. Atualmente, Paul tem um profissional que já viaja com ele.