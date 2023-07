'Quase tomei um tiro', dispara Otaviano Mesquita sobre assalto

Se um cidadão comum já está sujeito aos assaltos diários, agora o crime chegou dentro dos condomínios de luxo. O apresentador Otávio Mesquita foi vítima de um assalto nesta sexta-feira (28), dentro do condomínio onde tem um escritório.



Nas redes sociais, o famoso comentou que o assaltante conseguiu entrar no empreendimento rapidamente, mas não levou nada tão importante.



"Aqui é onde eu tenho o meu escritório. Pensa que tem segurança, ok. Os seguranças aqui dentro, lamentavelmente, não são armados. Parei meu carro aqui, abri a porta do meu carro dentro do meu condomínio. Entrou um motoqueiro, um ladrão, e me assaltou aqui quando eu saí. Ele levou meu relógio", disse no Instagram.