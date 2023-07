Queen Celebration estreia na Concha e Clube CORREIO dá desconto

Depois de excursionar pelo Brasil, o Queen Celebration apresenta o novo show: Greatest Hits Tour. A banda que homenageia o icônico Freddie Mercury chega a Salvador para uma apresentação única na Concha Acústica neste domingo (16), às 19h. Os ingressos vão de R$ 80 a R$ 220 e já estão à venda. Assinantes do Clube CORREIO garantem desconto de 40% na entrada. A proposta do show é fazer uma homenagem à altura de Freddie Mercury, ídolo de Andre Abreu, que é quem interpreta o britânico na apresentação. O artista impressiona o público não apenas pela semelhança física, mas pela qualidade, afinação e extensão vocal.

Acompanhado do experiente guitarrista Danilo Toledo, que executa com competência os solos de Brian May, do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva, André Abreu interpreta os maiores sucessos da carreira do Queen.