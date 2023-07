Quem disse que o rock’n’roll morreu?

A série Daisy Jones & The Six, do Prime Video. Crédito: divulgação

Quem curte rock’n’roll, especialmente o da década de 70, precisa maratonar Daisy Jones & The Six, série massa do Prime Video inspirada no livro do fenômeno literário Taylor Jenkins Reid (Os Sete Maridos de Evelyn Hugo), publicado em 2019 e com mais de um milhão de volumes vendidos em todo o mundo. A produção recebeu nove indicações ao Emmy, incluindo para as atrizes Camila Morrone e Riley Keough, que é neta de Elvis Presley.

A história (com todos os clichês já esperados e necessários) segue uma banda formada por dois irmãos, que, de tão persistentes no sonho de fazer sucesso, se encontram com uma cantora talentosa mas muito indisciplinada. Juntos, explodem numa química poderosa e se transformam no maior sucesso daquele período. No auge da trajetória fulminante, eles rompem sem que o público fique sabendo o motivo da separação. As pistas vão surgindo conforme o narrador de cada episódio.

Baiana, Nabiyah Be é filha do reggaeman jamaicano Jimmy Cliff. Crédito: divulgação

No meio do caminho, claro que tem muito sexo, drogas e rock’n’roll numa trilha que mescla hits (Dancing Barefoot, de Patti Smith, por exemplo, embala a abertura) com músicas originais gravadas pelos atores. O resultado está no álbum, cuja capa dá pra ver aí do lado e que você pode ouvir em todas as plataformas.

Antes que você comece a comparar com Quase Famosos (2000), saiba que Daisy Jones segue na mesma pegada - ainda que sem a maturidade e as sutilezas do filme sensacional de Cameron Crowe. Ainda assim, a série de dez episódios, produzida por Reese Witherspoon, se esmera em reconstruir a época em que o rock ditava todas as regras no mercado e na atitude, com todos seus excessos e fragilidades.

Capa do álbum Aurora, gravado pelo elenco, que está disponível em todas as plataformas de música. Crédito: divulgação