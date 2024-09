FAMÍLIA BECKHAM

Quem é Jackie Apostel, a namorada brasileira do filho de Victoria e David Beckham

O casal foi flagrado pela primeira vez em junho, no festival Glastonbury, na Inglaterra. No desfile, ocuparam a primeira fileira ao lado do restante dos Beckham. Jackie usava um vestido desenhado pela própria Victoria. Em seu Instagram, a cantora posou com o modelito e parabenizou a sogra. "O desfile mais lindo e o vestido mais lindo. Parabéns, Victoria Beckham", escreveu.