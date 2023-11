Quem era Elaine Santos, jornalista grávida que morreu aos 38 anos?

A jornalista Elaine Cristina da Silva Santos, de 38 anos, morreu na terça-feira, 21. Ela trabalhava na TV Canção Nova e estava grávida de 23 semanas do seu segundo filho, que também não resistiu.



A jornalista foi internada na manhã de segunda-feira, 20, com insuficiência respiratória em decorrência de uma pneumonia, e teve piora no quadro. A informação foi confirmada pela emissora onde Elaine trabalhava.



Quem era Elaine Santos?