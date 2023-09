'Queria um pedido de perdão', diz Cissa Guimarães sobre condenados pela morte do filho

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu emitir uma ordem de prisão a Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em julho de 2010. Neste domingo, 3, a artista voltou a comemorar a notícia, mas lamentou a demora da decisão. "Treze anos não são treze dias", disse ela em entrevista ao Fantástico. "[É] vencer essa batalha, que eu acho que já tinha que ser vencida há tanto tempo. Mas eu nunca desisti, nunca mesmo."

Cissa também lamentou o fato de ninguém da família dos condenados ter procurado a família dela para um pedido de desculpas. "Eu queria um pedido de perdão. Eu tenho a impressão de que eu até perdoaria. Tem momentos que eu fico com uma raiva, mas aí eu me acalmo, e eu sei que isso é o Rafa", afirmou.

A artista ainda relembrou a propina paga por Roberto a policiais à época e criticou os agentes envolvidos no crime. "Enquanto estava sendo discutido quanto de dinheiro era para ser dado, tinha uma pessoa morrendo", comentou.

No domingo, a atriz contou que hoje consegue dar risada e que, quando gargalha, pensa no filho. "Apesar de ser a maior dor do mundo, de eu nunca conseguir superar isso, eu agradeço tanto por esse menino ter vindo para mim", disse ela.