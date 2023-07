Rachel Reis celebra estreia em trilhas de novela da Globo e série da Amazon

Se agosto é o mês do desgosto pra muita gente, para a cantora baiana Rachel Reis será o mês do sucesso. No próximo dia 14, a música da feirense alcançará o grande público, com estreia na trilha sonora de uma novela da TV Globo e, para ampliar ainda mais esse alcance, chegando a uma superprodução da Amazon Prime Video, um dos streamings mais populares da internet. “Tô muito muito felizinha. Tudo em agosto! Mês bonito”, disse ela, dando o tom da expectativa, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

A outra música que a vencedora do prêmio de Artista Revelação da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) se referiu é ‘Caju’, canção que estará no seriado “Cangaço Novo”, dirigido pelo baiano Aly Muritiba, e que terá première mundial também no dia 14 de agosto, durante o Festival de Cinema de Gramado. Os episódios chegam ao catálogo do Prime Video no dia 18, com uma música de Rachel feita sob encomenda para a produção.