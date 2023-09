Rachel Sheherazade diz que Bolsonaro ligava para SBT para reclamar de matérias

A jornalista Rachel Sheherazade revelou a colegas de confinamento em A Fazenda que o ex-presidente Jair Bolsonaro costumava ligar para o SBT pare reclamar de reportagens.



"O presidente da República liga para o jornal reclamando. Secretário de comunicação do governo passado ligava para emissora para dizer o que iria ou não ao ar. Mas a gente vive com a corda no pescoço, né?", disse, em conversa com o ator André Gonçalves. Os citados na conversa são o antigo coordenador da Secom, Fabio Wajngarten ,e o genro de Silvio Santos, Fabio Faria, que era ministro das Comunicações de Bolsonaro.