Rafa Vitti apresenta filha ao bisavô, que vive no interior da Bahia

Depois de uma viagem afetiva para a Bahia, Rafael Vitti retornou ao Rio de Janeiro com a filha Clara Maria, neste sábado (8). A menina, de quase 4 anos, é fruto do casamento dele com Tata Werneck. Um dos pontos altos da estadia na cidade de Prado, no extremo sul do estado, foi o encontro da pequena com o bisavô. Coube ao ator apresentar a menina a seu avô.



"Missão 83 anos do vovô garoto, Deriu. De quebra conheceu, finalmente, sua bisneta.️ Um dia especial, que vai ficar guardado pra sempre no coração e na memória", escreveu Rafael em uma publicação que mostrava o encontro entre Clara e o bisavô. “Só faltou a mamãe @tatawerneck e o vovô @joaovitti, que estão trabalhando, pra festa ficar completa. Viva meu avô!! Viva Bahia”, completou.