Rafa Vitti traz filha para conhecer o bisavô na Bahia

O ator Rafa Vitti viajou até a cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, para apresentar a filha, de três anos, ao bisavô, de 83. Em vídeo publicado na quinta-feira (6), o marido de Tatá Werneck mostrou momentos de Clara com a família.



"Missão 83 anos do vovô garoto, Deriu. De quebra conheceu, finalmente, sua bisneta.️ Um dia especial, que vai ficar guardado pra sempre no coração e na memória", escreveu o artista.



No vídeo, Clara aparece no avião e na praia. O momento que a filha e o bisavô se viram pela primeira vez também foi mostrado.