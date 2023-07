Rafael Vitti se fere após acidente no surfe e tranquiliza fãs: ‘Nem tudo são flores’

O ator Rafael Vitti contou que se feriu após ter se acidentado enquanto surfava nesta segunda-feira, 10. Nos stories do Instagram, o artista mostrou um corte na cabeça causado pelo incidente, mas tranquilizou os seguidores ao dizer que "não foi nada de mais".



"Quem for sensível, não veja o próximo story", avisou o ator em uma publicação desta terça-feira, 11. "Não é nada de mais, mas ontem eu fiz um ‘machucadinho’ no surfe", contou.



Ele, que sempre publica registros praticando o esporte, refletiu que "nem tudo são flores no surfe". "O mar estava meio grande (sic), tomei uma ‘vaca’ [expressão para quando o surfista perde o equilíbrio] feia demais e acabei fazendo um ‘dodói’", relatou