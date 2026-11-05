SINAL AMARELO NA TV

Ratinho continua não recomendado para menores de 12 anos após análise apontar violência, ofensas e linguagem sexual no programa

Ministério da Justiça manteve classificação após revisão de rotina; SBT não é obrigado a mudar o horário da atração, mas deve informar os conteúdos ao público

Juliana Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:20

Ratinho Crédito: Reprodução

A decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública de manter o Programa do Ratinho na faixa de 12 anos reacendeu as discussões sobre o que entra nas telas das TVs brasileiras. Para quem assiste de casa, a medida funciona como um importante sinal de alerta sobre o teor do que é exibido no horário nobre da televisão aberta.

Decisão sobre o Programa do Ratinho reacende alerta sobre conteúdo na TV 1 de 12

A medida da pasta baseou-se na constatação de que a atração exibe conteúdos inadequados para menores de 12 anos de forma recorrente. No parecer técnico, o órgão destacou que elementos como agressões verbais, atos violentos e o uso de linguagem chula ou de teor sexual possuem forte peso na dinâmica e na própria narrativa do programa.

O que a classificação muda na prática para as famílias ?

Para pais e responsáveis, o selo de 12 anos serve como um guia essencial de orientação na rotina diária. A classificação indicativa não proíbe que crianças assistam ao programa, mas avisa que a atração contém temas não recomendados para menores dessa idade.

O Ministério da Justiça esclarece que o sistema busca dar previsibilidade às famílias. Saber antecipadamente o que o programa transmite ajuda pais a decidirem se o conteúdo é saudável para o desenvolvimento dos filhos.



SBT não é obrigado a mudar o horário da exibição

Mesmo com a classificação mantida, a emissora de Silvio Santos não precisa alterar o horário em que o programa vai ao ar. A faixa de 12 anos traz uma recomendação de exibição preferencial a partir das 20 horas.



Essa autonomia existe graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte entendeu que impor horários fixos de exibição por faixa etária configura censura prévia, garantindo que o canal organize sua grade da forma que preferir.

Obrigação de avisar o público

Apesar de manter a grade livre, o SBT tem deveres claros estabelecidos pela lei e pela decisão do Ministério da Justiça. A emissora deve exibir o selo etário e os descritores de conteúdo antes do início do programa ou nos primeiros 15 segundos de sua exibição, além de repetir o selo no retorno dos intervalos.



Dessa forma, o telespectador tem o direito de saber exatamente o que vai assistir. O modelo equilibra a liberdade da emissora com a transparência necessária para proteger os lares brasileiros.

