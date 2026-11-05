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Ratinho continua não recomendado para menores de 12 anos após análise apontar violência, ofensas e linguagem sexual no programa

Ministério da Justiça manteve classificação após revisão de rotina; SBT não é obrigado a mudar o horário da atração, mas deve informar os conteúdos ao público

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:20

Ratinho
Ratinho Crédito: Reprodução

A decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública de manter o Programa do Ratinho na faixa de 12 anos reacendeu as discussões sobre o que entra nas telas das TVs brasileiras. Para quem assiste de casa, a medida funciona como um importante sinal de alerta sobre o teor do que é exibido no horário nobre da televisão aberta.

Decisão sobre o Programa do Ratinho reacende alerta sobre conteúdo na TV

Ministério da Justiça rejeita pedido do SBT e mantém o Programa do Ratinho em 12 anos. por Reprodução | Redes Sociais
Decisão aponta presença recorrente de linguagem chula, atos violentos e agressões verbais. por Reprodução
Medida funciona como um sinal de aviso importante para quem acompanha o horário nobre na TV. por Reprodução
Selo etário ajuda pais e responsáveis a identificarem conteúdos inadequados para crianças. por Reprodução
Classificação indicativa não tem caráter proibitivo, servindo para orientar a rotina dos lares. por Reprodução
 Sistema permite que a sociedade saiba com antecedência o teor das atrações exibidas. por Reprodução/Instagram
SBT não é obrigado a alterar o horário de exibição do programa em sua grade diária. por Reprodução
Supremo entendeu que a vinculação obrigatória de horários por faixa etária configura censura prévia. por Reprodução
Entendimento jurídico garante a autonomia das emissoras para organizar a programação. por Reprodução
Emissora deve veicular a classificação e os descritores de conteúdo na abertura e nos intervalos. por Reprodução/Redes Sociais
Exibição clara do selo garante ao telespectador transparência total sobre o que vai assistir. por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileiro busca conciliar a liberdade de transmissão com a proteção à infância. por Reprodução
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Ministério da Justiça rejeita pedido do SBT e mantém o Programa do Ratinho em 12 anos. por Reprodução | Redes Sociais

A medida da pasta baseou-se na constatação de que a atração exibe conteúdos inadequados para menores de 12 anos de forma recorrente. No parecer técnico, o órgão destacou que elementos como agressões verbais, atos violentos e o uso de linguagem chula ou de teor sexual possuem forte peso na dinâmica e na própria narrativa do programa.

O que a classificação muda na prática para as famílias ?

Para pais e responsáveis, o selo de 12 anos serve como um guia essencial de orientação na rotina diária. A classificação indicativa não proíbe que crianças assistam ao programa, mas avisa que a atração contém temas não recomendados para menores dessa idade.

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O Ministério da Justiça esclarece que o sistema busca dar previsibilidade às famílias. Saber antecipadamente o que o programa transmite ajuda pais a decidirem se o conteúdo é saudável para o desenvolvimento dos filhos.

SBT não é obrigado a mudar o horário da exibição

Mesmo com a classificação mantida, a emissora de Silvio Santos não precisa alterar o horário em que o programa vai ao ar. A faixa de 12 anos traz uma recomendação de exibição preferencial a partir das 20 horas.

Essa autonomia existe graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte entendeu que impor horários fixos de exibição por faixa etária configura censura prévia, garantindo que o canal organize sua grade da forma que preferir.

Obrigação de avisar o público

Apesar de manter a grade livre, o SBT tem deveres claros estabelecidos pela lei e pela decisão do Ministério da Justiça. A emissora deve exibir o selo etário e os descritores de conteúdo antes do início do programa ou nos primeiros 15 segundos de sua exibição, além de repetir o selo no retorno dos intervalos.

Dessa forma, o telespectador tem o direito de saber exatamente o que vai assistir. O modelo equilibra a liberdade da emissora com a transparência necessária para proteger os lares brasileiros.

Ratinho tem 9 fazendas e rede de hotéis

Ratinho tem fazendas de R$ 80 milhões e rede de hotéis por Reprodução/Instagram
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
O apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda do apresentador Ratinho no Paraná por Reprodução/Youtube
A fazenda de Ratinho no Acre por Reprodução/Youtube
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
A fazenda de Ratinho no Acre por Reprodução/Youtube
A fazenda do apresentador Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Ratinho tem fazenda de R$ 80 milhões e rede de hotéis por Reprodução/Redes Sociais
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Ratinho tem fazendas de R$ 80 milhões e rede de hotéis por Reprodução/Instagram

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