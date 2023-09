Record terá de pagar R$2 milhões por pinturas danificadas de 10 mil anos

A Record TV terá de pagar um valor milionário depois que pinturas rupestres datadas de 10 mil anos foram danificadas. As pinturas ficam em um sítio arqueológico da Serra do Pasmar, no município de Gouveia, na região de Diamantina.



A condenação foi dada pela Segunda Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A emissora de Edir Macedo deverá ressarcir as despesas que foram feitas na perícia do lugar.



A situação ocorreu durante as gravações da minissérie "Rei Davi", que aconteceu em 2011. Na época, sem autorização dos órgãos competentes, passaram tinta branca em cima das rochas que estavam as pinturas e vestígios rupestres.