Record TV dispensa Mylena Ciribelli após 15 anos

Depois de 15 anos à frente do esporte na Record TV, a jornalista Mylena Ciribeli foi dispensada pela emissora de Edir Macedo nesta segunda-feira (17).



A comunicadora foi uma das funcionárias dispensadas na onda de demissões da área do jornalismo da emissora, que também retirou Patrícia Costa da lista de contratados.



Segundo informações do site Na Telinha, do UOL, a Record TV está tentando reduzir uma dívida de meio bilhão de reais, ainda de 2022. A empresa fechou o ano com resultado líquido negativo de R$ 547,9 milhões.